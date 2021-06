Le azioni diventano mainstream? Ecco perché è positivo

Sfortunatamente, la cultura degli investimenti in Europa non è vivace come in altre parti del mondo. Mentirei se dicessi che questo fatto è sorprendente.

Gli europei hanno mentalità diverse: in alcune zone del continente le azioni sono ritenute rischiose, in altre sono giudicate quasi immorali. Per di più, il rapporto con le proprie finanze personali è ancora considerato un argomento delicato. Nonostante sia risaputo che i rendimenti dei conti di risparmio siano scarsi (se non addirittura negativi, considerando l’inflazione), sono ancora poche le persone alla ricerca di una soluzione per fare fruttare in modo efficace i propri risparmi. Tutto questo deve cambiare, e sono convinto che cambierà.

La dimostrazione sta nei risultati di una survey che abbiamo recentemente condotto con Onepoll sul mercato italiano.

Il 66% degli intervistati ha dichiarato che sarebbe pronto a valutare forme di guadagno diverse rispetto allo stipendio o altre entrate standard, provando a investire. Solo l’8% non lo farebbe, mentre il 24% non si sente pronto al momento. Solo il 2% del campione ha dichiarato di ricorrere già ad alcune forme di investimento.

Per diverse ragioni, questa pandemia è stata incredibilmente dura per tutti, e questo dobbiamo sempre tenerlo in mente. Ma è chiaro che abbiamo avvertito un cambiamento di mentalità rispetto al mondo finanziario.

Tante persone hanno trascorso molto tempo in casa e hanno potuto pensare alle possibilità di investimento più adatte alle proprie esigenze.

Non a caso, per il 43% del campione intervistato, tra le attività che più hanno interessato gli italiani in questo lungo anno di pandemia c’è la sperimentazione di forme di risparmio o investimento per guadagnare denaro. Questa tendenza non sembra rallentare: ora più che mai, con un domani incerto davanti, le persone stanno pensando al proprio futuro finanziario.

Un settore con un problema d’immagine

Dall’interno, ci troviamo a dover affrontare un problema di percezione. Per decenni i mercati azionari sono stati appannaggio di una piccola élite: una minoranza benestante con a disposizione capitale e know-how per accedere a questo misterioso e circoscritto mondo – e quindi arricchirsi.

Si è venuto a creare, così, un circolo virtuoso destinato a rimanere appannaggio di pochi.

In questo contesto, le masse hanno continuato a essere attirate in un universo volutamente non trasparente, un mondo di fumo e specchi con tassi di interesse che oggi non esistono più, commissioni extra e tassi iniziali molto elevati.

Tutto ciò, a mio avviso, non è solo ingiusto, è anche antiquato. In tempi in cui il denaro delle banche centrali non è mai stato così a basso costo, le innumerevoli opportunità di diversificazione dovrebbero essere sondate, a maggior ragione nel mondo post-pandemia in cui ci troviamo.

Ritengo che vi siano molte ragioni per cui l’investimento al dettaglio stia iniziando a prendere piede. Invece di offrire un accesso semplice ed economico ad azioni o ETF, le banche e le piattaforme di investimento tradizionali continuano a vendere ai propri clienti dei prodotti complessi e costosi, con una conseguente delusione finale da parte degli investitori. Dall’altra parte, vi è una scarsa consapevolezza delle possibilità esistenti, oltre al settore immobiliare (mutui), per fornire sicurezza finanziaria a sostegno di un piano previdenziale su cui persistono più dubbi che certezze p. Ciò accade per la mancanza di esperienza e comprensione del mercato finanziario in tutte le fasce di età.

Meno burocrazia, più trasparenza

Nonostante le opportunità che ci vengono presentate – grazie ai costanti progressi nel settore tecnologico – banche e piattaforme di investimento tradizionali operano ancora come un decennio fa. Scartoffie superflue, un'infrastruttura obsoleta e delle interfacce utente poco chiare sono solo alcune delle ragioni per cui i giovani, in particolare, sono spesso disinteressati all’argomento.

Il mercato delle criptovalute ha dimostrato in più modi ai broker tradizionali che cosa è possibile fare e che cosa dovrebbe essere possibile. Per esempio: trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7; investimenti frazionati senza costi fissi; un accesso facile e veloce e formazione integrata. Invece di assistere all’ampia adozione di questi elementi, la struttura attuale di costi dei broker in circolazione non è affatto accattivante ed esclude la maggioranza della popolazione. Se dovessi completare un trading oggi e pagare 6 €, allora avrei già concluso un buon affare con le piattaforme esistenti.

Il sistema attuale è obsoleto e quest’anno i neobroker europei come Bitpanda lo smantelleranno. In ogni caso, i prossimi anni saranno molto interessanti per gli utenti in Europa, soprattutto per chi deve ancora iniziare a esplorare le opportunità offerte dai mercati per assumere il controllo del proprio futuro finanziario.

*Country Manager Italia di Bitpanda