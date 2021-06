Lavoro: Landini, 'risultato c'è, ora confronto su riforme'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - L'intesa raggiunta a Palazzo Chigi tra sindacati e governo sui licenziamenti "mi sembra un risultato importante, che risponde alla mobilitazione che c'è stata sabato: avevamo detto che uniti avremmo portato avanti l'iniziativa fino al risultato e oggi il risultato c'è, perché dal primo di luglio, oltre al blocco selettivo del tessile, l'impegno è quello di utilizzare prima la cassa ordinaria, gli strumenti, laddove ci fossero problemi organizzativi per ricorrere ai licenziamenti". Lo dice il segretario della Cgil Maurizio Landini, lasciando la sede del governo.

"Questo è un fatto importante - prosegue - perché vuol dire mettere al centro la difesa del lavoro e avviare un processo di confronto, di merito. In questa dichiarazione firmata pochi minuti fa è previsto anche l'impegno, nei prossimi giorni, per avviare il confronto per la riforma degli ammortizzatori sociali, per le politiche attive e per la formazione. L'impegno del governo è anche ad affrontare gli altri temi di riforme fondamentali che devono essere realizzate, perché è necessario che il mondo del lavoro sia coinvolto nei cambiamenti e nelle scelte da fare in questo paese. Oggi è una giornata davvero importane, credo che l'unità delle sigle sindacali abbiano prodotto un risultato non solo per i lavoratori ma per l'intero paese".