Fisco: è scontro su cashback, ma Draghi tira dritto** (3)

(Adnkronos) - E intanto si solleva timida la protesta anche dalle file del Pd, nonché di Sinistra italiana. “Non condivido la scelta di sospendere il cashback per il prossimo semestre - dice Michele Bordo, deputato e responsabile Pd per la Coesione e il Mezzogiorno - Una cosa è correggere ciò che non ha funzionato del meccanismo, altra cosa è sospenderlo. Il cashback ha consentito in questi mesi un maggiore utilizzo della moneta elettronica, un migliore tracciamento dei pagamenti, la riduzione del nero e dell’evasione fiscale. Per tutte queste ragioni, è un errore tornare indietro. Spero che ci sia spazio per rivedere la decisione assunta ieri dalla cabina di regia riunitasi a Palazzo Chigi”.

Mentre Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) rimarca: “Dovevano bloccare i licenziamenti e invece hanno bloccato il cashback. Dovevano ascoltare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e finora li hanno ignorati. In sostanza, al di là degli slogan il governo dei migliori ha finora eseguito il diktat di Confindustria”.

Ma la maggioranza di governo appare di fatto spaccata. Perché mentre il M5S alza la voce, Pd e Si lamentano la scelta compiuta, esulta Forza Italia, con la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini che definisce quella di Draghi come “una decisione di buonsenso che farà risparmiare più di mezzo miliardo alle casse dello Stato, e il nostro auspicio è che si tratti di uno stop definitivo, perché si tratta di una misura demagogica i cui costi hanno ampiamente superato i benefici”. Nelle scorse settimane, l’unico partito a puntare il dito chiedendo esplicitamente l’abolizione del cashback era stato Fratelli d’Italia, con una mozione ad hoc presentata al Senato ma respinta da Palazzo Madama. Che aveva invece dato disco verde a una mozione della maggioranza che prevedeva un “monitoraggio” del programma per adottare “provvedimenti correttivi”. Poi la decisione di Draghi.