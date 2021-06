Europei: Mourinho, 'Italia-Inghilterra la finale perfetta per me'

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - "Senza il Portogallo nella competizione, mi sento legato all’Italia perché, come allenatore della Roma, ho giocatori in quella nazionale. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e a Bryan Cristante. L’Italia contro l’Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me". Lo dice l'allenatore della Roma, José Mourinho, sui campionati europei che oggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti di finale. "Mi piacerebbe che Harry Kane ricevesse il trofeo nelle sue mani da Aleksander Ceferin. Se l'Inghilterra batte la Germania li vedo a Wembley, in finale", aggiunge lo special one al 'Times'.