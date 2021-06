Comprare casa? Il 70% degli italiani desiste per scarsa documentazione

Grazie agli strumenti digitali, in Italia, la ricerca di una casa non si è fermata; il 74% dei potenziali acquirenti ritiene infatti che sia semplice contattare l'agenzia e l’80% organizzare una visita, ma per più del 60% degli stessi è ancora difficile avere una stima dei costi accessori (come tasse e commissioni) e ricorrenti (come Imu e Tasi). Acquistare una casa è un’esperienza che si affronta poche volte nella vita e quindi, spesso, si è impreparati. Se, a questo, si aggiunge il fatto che le informazioni vengono fornite in modo confuso e disordinato, comprare casa può diventare una vera e propria impresa.

A questo proposito HomesToPeople in collaborazione con Politecnico di Milano e Italian PropTech Network, ha realizzato una ricerca su oltre 400 partecipanti ai quali è stato richiesto di rispondere a 24 quesiti, valutando, sulla base della difficoltà percepita, le 5 fasi che compongono una procedura di acquisto: la ricerca, il rapporto con l’agente immobiliare, i costi, la visita all’immobile e infine il vero e proprio momento di acquisto. Nel dettaglio, per ordine cronologico, gli step di compravendita:

Ricerca

Per quanto riguarda la fase iniziale della ricerca di un immobile, quello che emerge è che, nonostante individuare l’area e le giuste distanze dai luoghi di interesse e inserire eventuali altri criteri di scelta siano ritenuti step abbastanza semplici, rispettivamente per il 54% e il 59%, trovare effettivamente l’immobile con le caratteristiche ricercate, viene ritenuto difficile per più della metà degli intervistati (54%); ancora più complesso recuperare tutte le informazioni e la documentazione sull’immobile e avere una stima affidabile del suo valore di mercato e del tempo medio di vendita (complicate per il 70%).

Rapporto con l’agente immobiliare

Se per il 74% degli intervistati è facile comunicare con l’agente immobiliare, il 61% ritiene complesso capirne la competenza e l’affidabilità, ma le difficoltà maggiori risiedono nell’ottenere tutte le informazioni sull’immobile e sul processo d’acquisto (entrambe percepite difficili per circa il 60% degli intervistati).

Costi

Secondo il campione, questa fase è tra le più complesse. La maggiore difficoltà percepita in questo step sta nell’individuare tutti i costi associati all'acquisto come notaio, provvigioni e tasse e quelli ricorrenti come spese condominiali, IMU, Tasi (difficile per oltre il 60%). Inoltre, più della metà degli intervistati percepisce come difficoltoso accedere a proposte di mutuo con uno o più istituti di credito.

Visita

La fase della visita è in assoluto percepita come la più semplice: sia per quanto riguarda prenotare un appuntamento (facile per l’80% degli intervistati) sia per quanto riguarda visitare l’immobile nell’orario e nelle modalità, di persona o online, più convenienti al visitatore (68%).