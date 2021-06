Calcio: Xhaka, 'futuro? Voglio imparare italiano, a Roma ci sono ottime scuole'

Bucarest, 29 giu. - (Adnkronos) - "Ho imparato l'inglese, perché non imparare anche l'italiano... a Roma ci sono ottime scuole". Così il centrocampista della Svizzera e dell'Arsenal Granit Xhaka, obiettivo di mercato della Roma, in merito al suo futuro che vorrebbe a tinte giallorosse. "Tutti sanno cosa rappresenta per me la Roma", aggiunge il 28enne dopo la vittoria ottenuta con la sua Nazionale contro la Francia negli ottavi di finale dell'Europeo.