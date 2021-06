CrowdFundMe SpA, piattaforma leader in Italia nel Crowdinvesting, annuncia la quotazione del minibond della PMI 3A Sport SpA - distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike e Converse - su ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, il mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari.

L’obbligazione è stata sottoscritta da 31 investitori sia istituzionali che retail (con patrimonio superiore a 250.000 euro), per una raccolta complessiva pari a 1.220.000 euro. Si tratta di un minibond di breve termine – la durata è di appena 18 mesi – con un rendimento annuo a scadenza del 4,25% e un piano di rimborso bullet. L’operazione conferma la capacità di CrowdFundMe di collocare con successo obbligazioni di taglio medio-grande (tra 1 e 3 milioni di euro) di PMI già affermate sul mercato, che necessitano di elevate somme di capitale per accelerare il proprio business. 3A Sport è infatti una società che conta più di 40 agenzie di vendita sul territorio nazionale e presenta un fatturato milionario: nel 2019 ha registrato un incremento significativo dei ricavi (+45% su base annua), che sono passati da 31,4 milioni di euro (2018) a 45,4 milioni, con Ebitda positivo per oltre 1,5 milioni. Anche grazie alle risorse raccolte tramite CrowdFundMe, l’emittente prevede di espandersi sul mercato e di arrivare nel 2021 a un fatturato di 60 milioni di euro.

3A Sport ha ricevuto un giudizio pari a B1- (medio-alto) calcolato dall’agenzia di rating Modefinance. L’emissione, Senior Unsecured, è stata gestita da CrowdFundMe (nel ruolo di collocatore) insieme a player di primario standing: Arpe Group come advisor finanziario, Nctm come advisor legale e Banca Finint come paying agent.

I fondi raccolti serviranno per accelerare la strategia di espansione di 3A Sport, che punta in primis sull’internazionalizzazione; l’obiettivo è di estendere oltre i confini nazionali i mandati attualmente in essere, replicando il modello italiano. Un’altra parte delle risorse servirà per potenziare l’area digitale, incrementare le vendite e-commerce e acquisire nuovi mandati.

Oltre a 3A Sport, dal 2020 a oggi CrowdFundMe ha collocato con successo altri tre minibond, ovvero IMI Montaggi Industriali, eccellenza della meccanica industriale che ha raccolto più di 1,6 milioni di euro, i-RFK, holding industriale (1.290.000 euro)

e HalService, società di informatica e telecomunicazioni (1 milione di euro); le obbligazioni di i-RFK e Hal sono poi state quotate su ExtraMOT PRO3, mentre quella di IMI è in corso di perfezionamento.

Il buon esito dei collocamenti è da ricondurre soprattutto alla capacità del portale di mettere a disposizione delle emittenti un’ampia platea di sottoscrittori sia retail che istituzionali, altrimenti inaccessibili tramite emissioni obbligazionarie tradizionali; ad oggi, CrowdFundMe ha registrato complessivamente 114 investimenti retail e 11 investimenti da operatori istituzionali. Attualmente, il portale ha un minibond online e un altro in pipeline. Durante il secondo semestre dell’anno, la società prevede inoltre una ulteriore selezione di PMI idonee per effettuare nuove campagne obbligazionarie di taglio medio-grande. Per candidarsi è sufficiente scrivere a minibond@crowdfundme.it.

Per ulteriori informazioni: https://www.crowdfundme.it/ projects/3a-sport/