Riforme: proposta Pd, 'stop maxiemendamenti, fiducia più veloce' (2)

(Adnkronos) - "Sono considerati irricevibili gli emendamenti che contemporaneamente elimino un intero articolo e ne sostituiscono altri, che propongono di modificare numerosi articoli, slegati tra loro", si specifica nella proposta Pd. Poi interventi per "superare alcuni vuoti e aporie" come: "prorogare i poteri degli organi interna di tutela giurisdizionale, che oggi decadono a fine legislatura, fino alla nomina dei nuovi componenti; obbligare i Gruppi parlamentari a disciplinare le regole per l’espulsione di un deputato, che in ogni caso dovrà essere decisa a maggioranza assoluta".

Infine "semplificare e razionalizzare numerosi atti e strumenti: il voto di fiducia; gli atti di indirizzo; durata degli interventi; questioni sospensive; ordini del giorno".