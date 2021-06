Rdc: Salvini, 'strumento che va ripensato'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Bisogna ripensare il reddito di cittadinanza, perchè in questa estate molti imprenditori, molti albergatori, molti ristoratori non trovano personale, perchè si sentono dire troppo spesso 'è più comodo stare a casa con 600 euro di reddito di cittadinanza piuttosto che venire da voi a lavorare', quindi è uno strumento che va ripensato". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl, durante 'Non stop news'.