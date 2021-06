M5S: Renzi, 'è morto, non penso abbia un futuro'**

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Io credo che il Movimento 5 stelle sia morto e destinato a scomparire. Non si guardi ai sondaggi dove ilo 60% non risponde, bisogna guardare la prospettiva: chi deve votare oggi per M5S? In passato chi voleva una rivoluzione e quale rivoluzione quando i 5 Stelle hanno cambiato idea su tutto? Di Maio dall'aereo di Stato o Conte che ha governato" con due schieramenti diversi? Cos'è oggi il Movimento 5 Stelle? Io penso che non abbia futuro". Così Matteo Renzi alla presentazione del libro di Sandro Gozi 'Il bersaglio'.