Siviglia, 28 giu. - (Adnkronos) - "Personalità e resilienza. Abbiamo dovuto spingere fino in fondo per vincere questa partita. Orgoglioso della mia squadra". Così su Instagram l'attaccante del Belgio Romelu Lukaku all'indomani della vittoria per 1-0 sul Portogallo che qualifica i 'diavoli rossi' ai quarti di finale dell'Europeo dove sfideranno l'Italia.