Di Maio "Stabilizzare le aree liberate da Daesh"

ROMA (ITALPRESS) - "Uno degli aspetti centrali per noi e per gli Usa è stata la Campagna 2021 per la stabilizzazione delle aree liberate da Daesh in Iraq e nel nord est della Siria. Un'azione importante per garantire la sostenibilità socioeconomica di quelle regioni e impedire la recrudescenza del terrorismo e dell'estremismo violento". Così Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale durante la conferenza stampa con il segretario di Stato USA Antony Blinken, dopo la Ministeriale della Coalizione anti-Daesh a Roma. "Durante la riunione di oggi abbiamo aggiornato le attività della Coalizione nel settore militare, la stabilizzazione delle aree liberate, il contrasto alle fonti di finanziamento di Daesh e delle iniziative in Africa - ha spiegato Di Maio -. Abbiamo voluto valorizzare la sinergia tra lo strumento militare e civile, consapevoli che la sconfitta di Daesh richiede una pluralità di interventi, inclusa la comunicazione strategica e il contrasto alla propaganda terroristica fino alla cooperazione in materia di rimpatrio di combattenti dei terroristi stranieri". (ITALPRESS). cga/sat/red 28-Giu-21 16:43