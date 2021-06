Covid: oggi 389 nuovi casi e 28 morti

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Sono 389 i nuovi contagi da Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Sale il numero di morti: 28 rispetto ai 14 registrati ieri. Stabile il tasso di positività allo 0,5%, con 75.861 tamponi effettuati. Ancora in calo il numero dei ricoverati con sintomi, 1.723 (-20 da ieri). Scende a 289 il numero delle persone in terapia intensiva (-5).

Il numero degli attuali positivi infine si attesta a 54.682 (-2.480) mentre il totale dei dimessi/guariti si attesta a 4.076.274 (+2.839).