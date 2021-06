Milano, 28 giu. (Adnkronos) - Tra i nuovi casi di Covid19 per provincia in Lombardia se ne contano 15 in quella di Milano, di cui cinque contagi in città. Zero casi arrivano dalle province di Pavia e Como. A Bergamo sono 4 in tutto, a Brescia 2, a Cremona e a Lecco 3. Sono 6 a Lodi, 3 a Mantova, 4 a Monza, 2 a Sondrio e c'è un solo caso a Varese.