Milano, 28 giu. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 46 nuovi casi di Covid19 e si registra una vittima del virus nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione. In terapia intensiva ci sono 61 posti letto occupati da pazienti Covid, uno in meno di ieri. Negli altri reparti, in tutto, sono ricoverati 250 pazienti (-8). A fronte di 9.458 tamponi processati, il tasso di positivi è allo 0,4%.