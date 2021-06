Carceri: Mirabelli, 'Salvini eviti propaganda, si chiarisca presto su Capua Vetere'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Salvini eviti di cogliere ogni occasione per fare propaganda, attaccare la magistratura e alimentare tensioni. I provvedimenti assunti dalla magistratura di Santa Maria Capua a Vetere vanno rispettati e verificati". Lo dice il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd e capogruppo dem nella commissione giustizia.

"Se ci sono stati abusi da parte degli agenti, in uno dei penitenziari più difficili del nostro Paese, vanno perseguiti perché nessuno è al di sopra della legge, ma ciò non può mettere in discussione il valore, il senso del dovere e il sacrificio della Polizia Penitenziaria, alla quale va tutto il nostro sostegno e la nostra fiducia. Ora si faccia chiarezza al più presto nell’interesse di tutti".