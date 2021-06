Agricoltura, accordo in Europa sulla riforma della Pac

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) - Il Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Unione Europea ha raggiunto l'accordo politico sulla nuova Politica Agricola Comune. "Una riforma storica. Da più di 30 anni non c'era una riforma così strutturata della Pac - commenta il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli -. Elemento qualificante la condizionalità sociale: più diritti per i lavoratori senza incidere sulla burocrazia per le imprese agricole. Tanti elementi che tengono dentro la dimensione ambientale e quella economica. Un accordo che soddisfa molte delle richieste che avevamo fatto al tavolo europeo, adesso sta agli Stati membri creare dei piani strategici nazionali che siano coerenti con le finalità della Pac". (ITALPRESS). sat/red 28-Giu-21 15:27