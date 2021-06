Ustica: Rossomando (Pd), 'senza verità resta ferita aperta'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Lo scorso anno il Senato ha deliberato la desecretazione degli atti classificati fino al 2001, facendo quanto in suo potere per dare un contributo alla ricerca della verità anche sulla strage di Ustica. Senza risposte alle tante richieste di giustizia, a partire da quella dell'associazione dei parenti delle vittime, Ustica resta una ferita aperta. 41 anni non sono bastati, complici resistenze e zone d'ombra; la ricerca della verità è una necessità che accomuna tutte le istituzioni della Repubblica". Lo dichiara la vicepresidente del Senato ed esponente del Pd, Anna Rossomando.