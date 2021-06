Tragedia Mottarone: sindaco Stresa, 'Eitan fa grandi miglioramenti'

Milano, 27 giu. (Adnkronos) - Incontro questa mattina alla Sinagoga di Milano tra il sindaco di Stresa (Verbania) Marcella Severino, il rabbino capo Alfonso Pedatzur Arbib e tutti i soccorritori e le forze dell'ordine intervenuti al Mottarone domenica 23 maggio nell'incidente della funivia in cui hanno perso la vita 14 persone, alcune di religione ebraica.

"Alla presenza dei familiari delle vittime anche un momento di preghiera per i defunti e per il piccolo Eitan che sta facendo grandi miglioramenti. Un grazie per il gradito invito alla comunità ebraica che ha voluto incontrarci di persona per ringraziare tutti noi. Culture diverse unite dal dolore e da uno spirito di fratellanza", scrive sul suo profilo social il primo cittadino.