M5S: Tinagli, 'spero no ripercussioni su candidati alleanza'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "I candidati che abbiamo scelto insieme" per i prossimi appuntamenti elettorali d'autunno "non vedo perché dovrebbero essere messi in discussione" dalla crisi che sta attraversando il M5S: "Si tratta di ottimi candidati, io ad esempio ho avuto modo di conoscere Manfredi, un candidato perfetto per Napoli. Non vedo perché debbano essere messo in discussione, sono problemi interni di cui si occuperanno loro. Spero non ci siano ripercussioni". Lo dice, ospite di Skytg24, Irene Tinagli, vice segretaria del Pd.