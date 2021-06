Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Oggi a Roma pranzo di lavoro tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e il segretario di Stato Usa Antony Blinken. I due domani co presiederanno il vertice della coalizione anti-Daesh che per la prima volta si terrà in Italia, a Roma. Al vertice parteciperanno le delegazioni di oltre 80 Paesi.