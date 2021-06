Covid: interrogazione Fdi, 'impedire rave party no mask illegali'

Roma, 27 giu (Adnkronos) - "Fratelli d’Italia chiede ai Ministri della Salute e dell’Interno di impartire ferree disposizioni per impedire in futuro raduni simili al rave party no mask illegale che si è tenuto nel Lodigiano. La presenza delle Forze dell’Ordine nella zona ha garantito il presidio della stessa, ma non lo svolgimento dell’iniziativa cui hanno preso parte molte persone in evidente stato di alterazione - indotto da alcol e droghe - tenuto conto che risultavano addirittura allestiti dei banchetti per la vendita delle sostanze stupefacenti”. Lo dicono il vice presidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti e i deputati FdI Emanuele Prisco, Giovanni Donzelli e Marcello Gemmato che hanno presentato un’interrogazione in merito.

Roma, 27 giugno 2021