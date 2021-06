Centrodestra: Mulè, 'lettera Berlusconi traccia rotta politica visionaria'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “La lettera del presidente Berlusconi a ‘Il Giornale’ traccia una rotta politica da oggi al 2023 per il centrodestra ancora una volta concretamente visionaria. Accantonate le paure di una fusione a freddo mai ipotizzata, si rilancia invece l’importanza dell’identità dei partiti all’interno di un unico contenitore che guarda alla governabilità e alla responsabilità di chi è chiamato a guidare l’Italia: non solo è la strada giusta da seguire ma anche quella virtuosa perché rispettosa delle varie sensibilità all’interno della coalizione". Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Difesa, intervistato da TgCom24.

"Mentre altri partiti rilanciano temi divisivi come la Legge Zan o lo Ius Soli, Forza Italia è in piazza con mille gazebo in tutta Italia per presentare la sua riforma fiscale che va nella direzione di quello che è sempre stato il sogno di Silvio Berlusconi che si può e si deve realizzare: meno tasse e più giustizia per tutti. Dalla pubblica amministrazione al fisco, dalla giustizia ai temi etici e sociali, Forza Italia sta lavorando nel governo nato dalla responsabilità di Silvio Berlusconi per dare certezze e risposte ai cittadini”, prosegue l'azzurro.