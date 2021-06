Centrodestra: Bernini (Fi), 'Berlusconi indica percorso lungimirante'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “L’intervento del presidente Berlusconi sul Giornale chiarisce in modo esaustivo il progetto di partito unico del centrodestra: un percorso da costruire dal basso e non una fusione a freddo di apparati che potrebbe disorientare gli elettori. E’ un disegno come sempre lungimirante, e insieme rassicurante, per il ruolo cruciale che spetta a Forza Italia in questa costruzione: non certo un rompete le righe, ma un rinnovato impegno ad affermare i nostri valori fondanti nell’azione politica di tutti i giorni, in Parlamento e nel Paese". Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Questo deve portare a una collaborazione più stretta, iniziando dai partiti che hanno scelto di sostenere il governo Draghi, avendo come unico obiettivo l’interesse nazionale e la modernizzazione della politica e delle istituzioni. I grandi ideali, come le grandi riforme, camminano sulle gambe degli uomini: spetta dunque anche a noi contribuire a rendere concreta quella lucida visionaria follia che ha sempre ispirato Berlusconi sia da imprenditore che da politico. Lui anche le imprese più impervie è sempre riuscito a trasformarle in straordinari successi”, conclude.