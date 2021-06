Arte: 'Filosofo che legge' di Fragonard venduto per 7,68 milioni di euro**

Parigi, 27 giu. - (Adnkronos) - Riscoperto dopo oltre due secoli, un dipinto del pittore francese Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), esponente di spicco del Rococò, è stato venduto al prezzo record di 7,68 milioni di euro. Durante l'inventario di un'eredità in una villa nel dipartimento della Marna, a pochi chilometri da Parigi, è stato ritrovato il quadro considerato perduto "Philosofe lisant" ('Filosofo che legge'), risalente agli anni 1768-1770, periodo al vertice dell'arte di Fragonard.

L'opera è stata autenticata dagli esperti del Cabinet Turquin di Parigi e con una stima tra 1,2 milioni di euro è stata messa all'asta dalla casa francese Champagne di Epernay sabato 26 giugno. Al termine di un'accesa gara, tra diversi collezionisti collegati alla sala di vendita via telefono, la tela ovale di 45,8 per 57 centimetri è stata aggiudicata a 6,3 milioni di euro, arrivata a un prezzo complessivo di 7,686 milioni di euro, comprensivo dei diritti d'asta.

Lontano dai soggetti femminili e libertini che lo hanno reso famoso, questo quadro di fatto inedito ha un tema inusuale per Fragonard: quello della lettura. Il dipinto, con i colori ingialliti e offuscato dalla polvere, era stato appeso quasi inosservato nel salotto di una famiglia altolocata francese per decenni: si è rivelata un'opera "perduta" del grande artista del XVIII secolo grazie all'intuito del banditore Antoine Petit, che si era recato nella villa per fare un inventario di oggetti per l'asta della proprietà. In base agli accertamenti storico-documentari degli specialisti, il dipinto era appartenuta al pittore Pierre Adolphe Hall, amico di Fragonard, che ne ha dato descrizione in un inventario prima di venderlo nel 1778.