Motomondiale: Gp Olanda, pole record per Vinales, terzo Bagnaia e Rossi 12esimo

Assen, 26 giu. (Adnkronos) - Maverick Vinales in sella alla sua Yamaha conquista la pole ad Assen dove domani si corre il Gp d'Olanda, firmando anche il nuovo record della pista, 1'31"814. Secondo posto per il leader del mondiale di MotoGp e compagno di squadra di Vinales, Fabio Quartararo davanti alla Ducati di Bagnaia. Valentino Rossi dopo essere riuscito a qualificarsi per il Q2, partirà dalla 12esima posizione. Dalla 20esima posizione partirà invece Marc Marquez, alla sua peggior prestazione in qualifica nella classe regina.