Milano, 26 giu. (Adnkronos) - Un giovane di 25 anni, la scorsa notte, poco dopo l'1.30, è precipitato da un'altezza di circa sei metri, in via San Giovanni Bosco, a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. E' grave, ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda, secondo i primi dettagli dell'Areu. Avrebbe riportato un trauma al bacino e al midollo. Sono intervenuti ambulanza, automedica, polizia e vigili del fuoco.