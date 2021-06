Mafia: Montante, 'Maria Falcone mi chiese di organizzare convegno, lì feci il nome di Arnone' (2)

(Adnkronos) - Montante parla poi del Comitato nazionale per l'Ordine e la sicurezza "con 18 magistrati e i vertici delle forze dell'ordine" che fu organizzato a Caltanissetta nel 2013. "C'erano tutti i procuratori capo e Procuratori generale della Sicilia - dice - Gli unici 'civili' eravamo io e Ivan Lo Bello. Noi abbiamo consegnato un documento in cui scrivevamo cosa non andava bene in Sicilia". E anche quella volta "feci il nome di Arnone e di Dario Di Francesco". Poi parla dei "complimenti" ricevuti dall'allora Presidente della Commissione nazionale antimafia Rosi Bindi per un documento consegnato in cui si "facevano alcuni nomi".