Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Oggi è una giornata complessa e importante per il mondo del lavoro, ci sono i sindacati in piazza e io sono per ascoltare le loro richieste con attenzione, con la fine del blocco dei licenziamenti e l'ingresso in una nuova era di ripartenza. La nostra posizione è per un approccio selettivo su questo tema". Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24.