Europei: Chiellini, 'troppa tensione ci può bloccare, dobbiamo giocare spensierati'

Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - “L’input del mister è di fare quello che abbiamo sempre fatto con entusiasmo e spensieratezza, troppa tensione può bloccare. Non rischiamo di sottovalutare l’avversario, ma dentro di noi dobbiamo avere quel pizzico di follia”. Queste le parole del capitano azzurro Giorgio Chiellini a pochi minuti dall'inizio del match con l'Austria, valido per gli ottavi di finale dell'Europeo, partita nella quale il difensore della Juventus non sarà in campo. "Dobbiamo vincere per sognare, non per sperare. Abbiamo avuto la fortuna di vivere grandi emozioni a Roma, ora speriamo di tornare a Wembley tra due settimane. Con me? Sì, questa è l’ultima intervista pre partita, poi solo dopo”.