Calcio: Zeman torna al Foggia, sarà l'allenatore per la stagione 2021/2022

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Zdeněk Zeman sarà il nuovo allenatore del Foggia Fc per la stagione 2021/22, vi aspettiamo alle 18.00 allo stadio Zaccheria". Questo l'annuncio social di Nicola Canonico, neo proprietario della società pugliese. Il club rossonero è pronto ad accogliere il 'Maestro' per la quarta volta. Il Foggia, che ha concluso la sua stagione al sesto posto in classifica nel girone C di Serie C, vuole rilanciare le sue ambizioni con un ritorno al passato. Con il tecnico boemo torna a Foggia anche lo storico ds Beppe Pavone.