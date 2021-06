Pd: Areadem, 'Agorà sono opportunità, ma occhio a identità o si rischia effetto Leopolda' (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - La ex ministra della Difesa ha anche messo in guardia: "Il progetto va bene, ma come facciamo a far sì che le Agorà diventino cose non estemporanee? Ricordo esperienze brillanti, come la Leopolda, c'erano energie e idee. Ma non è diventata una cosa sistematica, serviva solo per il comizio finale. Le Agorà senza rete mi sembrano come le primarie senza politica: utili, ma ci vuole la politica altrimenti ci troviamo senza risposte e non riusciamo a mettere insieme i cocci. A me piacevano le tesi dell'Ulivo, dove tu ti dichiaravi e poi coinvolgevi".

Per Alberto Losacco "abbiamo bisogno dei partiti, calati nella modernità anche per le forme partecipazione. Se il Pd è l'ultimo partito rimasto in Italia è doveroso porsi il problema della forma-partito. Ben vengano le Agorà, ma ci sono temi e scogli su cui discutiamo dalla nascita del Pd: bisogna evitare la riproposizione artificiosa del dualismo iscritti-cittadini e politica-società civile, con l'idea che i primi devono essere tenuti a bada e i secondi sono vittime".

Per Chiara Braga le Agorà "sono una grande occasione per rinnovare l'identità del partito. Sarà fondamentale tenere insieme i passaggi di elaborazione di una visione e delle proposte, la radicalità della base e la praticabilità delle proposte in modo che non si tratti di una affermazione di buoni propositi ma di un cambiamento che possa incidere".