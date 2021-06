Omofobia: Letta, 'Salvini? Mai rifiutato confronto ma la Lega vuole solo affossare Ddl Zan'

Roma, 25 giu (Adnkronos) - "Salvini chiede il confronto? Io non ho mai rifiutato il confronto e non lo rifiuterò nemmeno questa volta. Ma diciamolo francamente, la Lega non ha voglia di modificare per migliorare il testo, vuole solo affossarlo. La cosa migliore è andare in Parlamento e poi ognuno si assumerà la sua responsabilità". Lo ha detto Enrico Letta a Berlino ai microfoni della Rai parlando del Ddl Zan e dell'offerta di dialogo avanzata oggi da Matteo Salvini.