Lavoro: Misiani, 'Pd con Orlando lavora a uscita graduale blocco licenziamenti'

Roma, 25 giu (Adnkronos) - "Da settimane il Pd e il ministro Orlando stanno lavorando per una fuoriuscita più graduale dal blocco dei licenziamenti e gli emendamenti che abbiamo presentato al decreto sostegni bis vanno esattamente in questa direzione. Finalmente si stanno aprendo spiragli per una possibile soluzione, continueremo ad insistere con testardaggine per portare a casa un risultato positivo, confrontandoci con tutte le forze di maggioranza e le parti sociali". Lo dice Antonio Misiani, responsabile Pd Economia e finanze.