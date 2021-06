Iv: Renzi, 'dovevo andarmene dopo il referendum, ho fatto malissimo a rimanere'

Roma, 25 giu (Adnkronos) - Dopo la sconfitta al referendum costituzionale "dovevo andarmene, dal punto di vista personale ho fatto malissimo a rimanere in politica, avevo già la valigia pronta per gli Stati Uniti”. Lo ha detto Matteo Renzi a 'Belve' in onda questa sera su Raidue.

A 'Belve', Renzi rivela aspetti ulteriori e inediti della sua vita politica e professionale: il rapporto la moglie Agnese, con la quale “ci riprenderemo il nostro tempo”; l’investitura a Mario Draghi quale nuovo leader della sinistra, il riconoscimento del difetto dell’arroganza; il paragone divertito con Jep Gambardella della “Grande Bellezza”; la difesa di Mohammad bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita, nonostante il suo coinvolgimento nell’inchiesta sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi (“Non ho alcun disagio morale”).