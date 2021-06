Milano, 25 giu. (Adnkronos) - "Oggi siamo impegnati a sostenere lealmente un Governo di emergenza, nato in una situazione di emergenza e che deve andare avanti il tempo necessario per far ripartire il Paese, per uscire dalla crisi sanitaria e dalla crisi economica". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, nel corso di una manifestazione di Forza Italia per l'apertura della campagna elettorale a Milano.