Cyberoo acquisisce il 51% di Cyber Division

Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia, specializzata in cyber security per le imprese, ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante finalizzato all’acquisto del 51% di Cyber Division S.r.l., azienda novarese ad elevata focalizzazione nelle attività di Vulnerability Assessment, Penetration Test ed Ethical Hacking oltre a quelle di Incident Response. L’operazione consentirà a Cyberoo di ampliare le competenze del proprio team di cyber security e contemporaneamente, creare un gruppo ad hoc di specialisti nei segmenti Offensive Security e Incident Response in grado di intercettare le sempre più numerose richieste provenienti dal mercato. Inoltre, le attività di Incident Response si renderanno particolarmente efficaci per quelle aziende, non ancora clienti del gruppo, che risultassero in forte difficoltà operativa a causa di attacchi bloccanti in corso.

“Con questa operazione – spiega Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo – proseguiamo il nostro percorso di crescita in un mercato sempre più strategico, come ci conferma anche la recente creazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. In questo caso, acquisiamo competenze verticali che ci consentiranno di intercettare nuove esigenze e fornire risposte pronte ed efficaci ai sempre più numerosi e complessi attacchi informatici a danno delle aziende. L’acquisizione – conclude Leonardi – ci consentirà anche di rafforzare la nostra presenza commerciale in una regione importante come il Piemonte”.

Il trasferimento delle quote pari al 51% del capitale di Cyber Division S.r.l., per un controvalore di 150 mila euro, avverrà al closing dell’operazione entro il 28 luglio, e sarà pagato da Cyberoo in un’unica tranche interamente con mezzi propri. Cyber Division, con circa 100 mila euro di fatturato annuo, è un’azienda italiana, innovativa con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico “Novara Sviluppo”. È specializzata nella fornitura di prodotti e servizi ad elevato impatto tecnologico. Opera sul mercato come Information Security Intelligence mediante verifica dell’adeguatezza ed efficacia degli strumenti presenti nell’infrastruttura IT del cliente, oltre che con resoconti tecnici, report e analisi mirate alla mitigazione del rischio.