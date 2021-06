Covid: Mattarella, 'momento delicato di transizione, componenti società dialoghino'**

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - “Sono lieto di inviare un saluto augurale all’odierna edizione di Sky Tg24 Live In, che si svolge a Firenze –città simbolo del Rinascimento– nel segno della ripresa nazionale, in un delicato momento di transizione tra la difficile fase delle chiusure e del coprifuoco e la progressiva ripresa della normalità in tutti i campi". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato per la partenza dell’evento di Sky Tg24 Live In Firenze.

"Considero particolarmente significativo -prosegue il Capo dello Stato- che il mondo del giornalismo e della televisione partecipi attivamente alla promozione del dibattito sulle sfide che attendono la nostra società dopo il lungo e difficile periodo segnato dalla pandemia. I media –chiamati ad affrontare le rapide trasformazioni tecnologiche che ne stanno cambiando radicalmente la fisionomia– sono uno strumento prezioso e irrinunciabile nella costruzione e nel consolidamento della democrazia, contribuendo a promuovere il confronto delle idee, accrescendo la coscienza critica dei cittadini, diffondendo informazione, conoscenza, sollecitazioni e proposte".

"Convinto che la 'ripartenza' sarà efficace se le diverse componenti della società sapranno intrecciare, nel rispetto dei propri ruoli, un dialogo fruttuoso, rivolgo agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti all’iniziativa, un intenso augurio di buon lavoro”.