Ciclismo: Mollema, 'Tour gara diversa dalle altre, importante non perdere tempo prezioso'

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Non posso dire quale sarà il mio livello di condizione, non corro dal Giro, dopo il quale ho pensato solo a recuperare e ad arrivare fresco per questa partenza. Il tour è una gara diversa dalle altre ma conto di superare la prima settimana puntando a non perdere tempo prezioso in classifica". Lo ha detto Bauke Mollema, ciclista del team Trek-Segafredo, alla partenza del Tour de France. "L'anno scorso mi sentivo bene, ma l'infortunio mi ha costretto ad abbandonare. Non è mai facile lasciare una gara come il Tour - prosegue Mollema -. È stato forse uno dei peggiori infortuni della mia carriera ma ho avuto tempo per recuperare. Nuovo anno, nuove possibilità".