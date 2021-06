B-SELFIE ha lanciato la sua prima campagna di equity crowdfunding

B-SELFIE è una giovane PMI Innovativa con sede a Bergamo che grazie alla sua attività di ricerca e sviluppo è in grado di offrire strumenti efficaci e indolori, che prima erano di esclusivo utilizzo professionale, per l’autocura domiciliare della pelle. Dal 2016 ha rivoluzionato il mondo della bellezza con il primo filler fai-da-te con microaghi di acido ialuronico, ottenendo uno straordinario successo di critica e di pubblico con oltre 250.000 pezzi venduti in 12 mesi attraverso 2.500 clienti business, superando così i risultati medi raggiungibili dai big del mercato su singola referenza skincare best seller in Italia. Ora B-SELFIE vuole coinvolgere soci online con la prima raccolta di equity crowdfunding #youarebselfie sul portale WeAreStarting, per accelerare la crescita ed espandere la propria presenza nel mercato della cosmetica avanzata, realizzando l’innovativo progetto inclusivo del Self Beauty Network Italian Style, puntando a raccogliere un massimo di 2.000.000 €, equivalente al 28,67% delle quote societarie, a partire dal 10 giugno online su www.wearestarting.it/offering/bselfie.

In soli quattro anni dal lancio B-SELFIE ha ottenuto numerosi successi e ha permesso ad oltre 300.000 clienti consumer l’entusiasmante esperienza con una nuova categoria di prodotti beauty totalmente innovativi rispetto alle proposte del mercato. Ha costruito una forte brand awareness e una numerosa community, ricevuto importanti premi per l’innovazione estetica dei propri prodotti come l’Estheti-Award 2017 e l’inserimento nei CosmoTrends 2019, interessato i media, coinvolto numerosi personaggi dello spettacolo e influencer ed è stato protagonista di prestigiosi eventi fashion e beauty.

Il brand ad oggi ha lanciato 17 referenze beauty innovative, ottenendo un posizionamento senza concorrenza. Attualmente è presente in Italia e all’estero in profumerie, centri estetici, farmacie, saloni di bellezza e parrucchieri con una gamma di prodotti trasversale e inclusiva

che si rivolge a una fascia di mercato molto ampia: la linea di 4 patch B-SELFIE Self Beauty Filler specifici per contorno occhi e labbra, i 9 prodotti della linea beauty B-SELFIE Skincare Filler System ispirata alla medicina estetica – che comprende anche il nuovo biorivitalizzante fai-da-te per viso, collo e decolleté B-SELFIE Deep e il siero distensivo-energizzante B-SELFIE YOUth, oltre ai sieri ultra filler per contorno occhi e labbra, beauty mask viso, crema viso antiage, acqua micellare e integratore corpo – e la nuova linea di 4 integratori di bellezza e benessere B-SELFIE Sweeties Therapy per pelle, corpo, capelli, unghie e qualità della vita, per un metodo di bellezza che coinvolge anche il benessere e la salute dell’organismo dall’interno.

Con le risorse raccolte con la prima campagna di equity crowdfunding B-SELFIE intende realizzare il Self Beauty Network Italian Style, coinvolgendo il suo pubblico tra filiera di clienti e fornitori, partner, investitori professional e institutional, oltre agli investitori privati. Un luogo ricco di assistenza e di servizi per favorire la diffusione di nuove categorie di prodotti dedicati alla bellezza e al benessere dei suoi clienti. Si tratta di un progetto rivoluzionario, finalizzato al riscatto della bellezza e dell'Italian Style, che parte proprio da Bergamo.

L’innovativo progetto del Self Beauty Network Italian Style di B-SELFIE prevede un’evoluzione strategica in tre step.

Attraverso il coordinamento di un team multidisciplinare per la transizione full-digital dell’azienda e l’ampliamento del modello di business – prima esclusivamente B2B e solo in punti vendita retail, ora esteso anche al B2C – verrà creata la piattaforma hi-tech B-SELFIE con e-commerce fruibile dal consumatore finale, che sarà il motore del network e consentirà una customer experience immersiva nel B-SELFIE world, con mix di prodotti, servizi web evoluti, assistenza e consulenze personalizzate di specialisti del settore.

La società sottoscriverà anche accordi commerciali con i migliori 100 Partner B2B per ospitare i 100 B-SELFIE lifestyle hub territoriali collegati alla piattaforma digital e funzionali al ritiro dei prodotti acquistati sullo store online, dove il cliente potrà trovare la migliore assistenza, l’offerta completa dei prodotti dell’azienda con corner multimediali B-SELFIE, tante iniziative e vantaggi.

Inoltre, nelle più importanti città italiane saranno realizzate 5 B-SELFIE House, flagship store aziendali dove sarà possibile fare una customer experience immersiva nel lifestyle B-SELFIE, acquistare prodotti e servizi guidati dall’esperienza del personale qualificato, partecipare al lancio di nuovi prodotti, conoscere le proposte di giovani talenti della cosmesi, del fashion e del lifestyle, partecipare a eventi glamour anche con progetti, collaborazioni e co-marketing con i partner.

B-SELFIE, che sosterrà il progetto con attività di comunicazione e marketing, intende poi replicare il format italiano anche nel mercato internazionale.

«Con la trasformazione di B-SELFIE in un’azienda full-digital – spiega Massimo Pollio, Presidente di B-SELFIE, Founder e CEO di Imagro, gruppo che opera nell’End-to-End Supply Chain Management e nell’EPC – il Self Beauty Network Italian Style che intende sviluppare B-SELFIE è un progetto estremamente innovativo e con un alto ritorno atteso sull’investimento.

Nonostante la pandemia, per il biennio 2021-2022 l’azienda prevede di ristabilire le vendite per il primo anno e di avviare lo scale-up già da quello successivo con un fatturato di circa 9 milioni di euro per il 2022, e mantenendo una crescita percentuale a due cifre per gli anni a seguire».

«B-SELFIE è uno status, un modo di essere. L’intuizione che ci ha portato al filler fai-da-te si è trasformata in una straordinaria innovazione e in un prodotto che tutti desiderano. Ora c’è tanta voglia di ripartire e il mercato del beauty e benessere è in crescita e in evoluzione – dichiara Marco Di Iulio, Amministratore Delegato e Co-founder di B-SELFIE – Il Self Beauty Network Italian Style che intende realizzare B-SELFIE è un progetto avvincente e una grande opportunità di investimento: con la piattaforma gestiremo tutti i processi e porteremo i nostri prodotti e la bellezza fai-da-te in tutta Italia e poi anche all’estero, presidiando il territorio con selezionati hub e flagship store nelle location strategiche. Sarà un grande marketplace colmo di attenzioni, cura e coinvolgimento del consumatore con assistenza specializzata, tra innovazione e glamour».

«Gli investitori privati che sottoscriveranno anche la quota minima di 150 € - precisa Ivan Alessio, CFO & Innovation Manager di B-SELFIE - potranno usufruire della detrazione fiscale che permette di recuperare il 30% dell’importo con la dichiarazione dei redditi, mentre per le persone giuridiche è prevista la deducibilità del 30% dell’investimento e per gli investitori istituzionali che sostengono il progetto con un investimento minimo di 100.000 € è riconosciuto anche il diritto di voto in assemblea. Il progetto prevede per tutti un’exit di sicuro interesse nel 2024 con quotazione all’AIM o con l’acquisto da Grande Azienda».

Inoltre, grazie al recente Decreto Legge Sostegni Bis n. 73 del 25 maggio 2021, all’Art. 14 c. 2 è stata inserita una nuova agevolazione fiscale: le persone fisiche che investono in startup o PMI innovative con la sottoscrizione di quote di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, e possedute per almeno tre anni, non pagheranno tasse sulle plusvalenze realizzate.

Le persone che investono anche solo la quota minima di 150 € avranno in omaggio una confezione della luxury face cream B-SELFIE Miracle del valore di 79 € e riceveranno la digital card B-SELFIE per sconti e iniziative esclusive.

B-SELFIE punta a posizionarsi ai primi livelli sul mercato italiano e ad espandere la propria presenza nei mercati internazionali. Rappresenta un target ideale di interesse strategico e di investimento per chi desidera investire in un progetto innovativo in un mercato in crescita e per le aziende che vogliono espandere il loro business nella categoria dei prodotti cosmetici

o che hanno processi interni e canali di distribuzione in atto, grazie al proprio modello di business attuale e vincente tale da ottenere un EBITDA superiore al 35%, con la possibilità di generare per gli investitori un’exit di sicuro interesse.