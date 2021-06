Ue: Mattarella, 'con successo Recovery nuovo Patto Stabilità per crescita con eurobond'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Si è osservato -da parte di molti- che sul Next generation si gioca il futuro della Unione europea. Se avremo successo, e, naturalmente, se questo si verificherà anche negli altri Paesi, è prevedibile che la modifica del Patto di stabilità –passaggio determinante anche per l’avvenire delle Regioni- assumerà un orientamento più favorevole alla crescita, così avviata, e risulterà più agevole individuare meccanismi stabili di condivisione delle politiche di investimento attraverso l’emissione di titoli europei". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro al Quirinale con una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel 40/mo anniversario dell'istituzione.