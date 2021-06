Tv: 'Serie', 'Investigation', 'Documentaries' e 'Nature', da luglio i nuovi canali Sky (7)

(Adnkronos) - Fra le produzioni originali Sky, ‘L’orso Marsicano’ in collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e un concerto legato a tematiche ambientali in collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia. Ci sarà anche una nuova produzione di Sky Nature con la cantautrice Francesca Michielin, secondo cui “servono azioni concrete per il nostro pianeta, da compiere tutti i giorni, iniziando dai piccoli gesti quotidiani, dall’uso delle borracce anziché quello delle bottiglie di plastica, alla scelta dei marchi di vestiti che hanno un’etica verso l’ambiente, ai prodotti di beauty. Sto cercando di eliminare il consumo di carne e pesce – aggiunge - facendolo faremo al differenza. Mi piacerebbe che passasse il messaggio che dobbiamo rispettare e amare il nostro pianeta, anche con i piccoli gesti. Non serve poi molto”.