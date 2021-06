Tv: 'Serie', 'Investigation', 'Documentaries' e 'Nature', da luglio i nuovi canali Sky (5)

(Adnkronos) - "Porteremo in scena la vicenda Allen–Farrow – prosegue Pisoni - il doc su Hillary Clinton e la sua ascesa, così come quello su Tiger Woods nel quale ci concentremo sul lato umano del campione. E, ancora, il documentario su Bruno e Tyson, due campioni cresciuti nello stesso ambiente ma lecui vite hanno preso direzioni opposte”.

“Aprire con Pif - conclude - vuol dire pensare che il suo approccio è quello giusto per raccontare la realtà senza pregiudizi e con grande empatia umana. Vorrei che il canale avesse proprio questo approccio”. "Essere testimonial di questo canale mi onora - dice lo stesso Pif prendendo la parola - Di solito affronto storie laterali non da prima pagina, ma con Giulio Regeni mi sono accorto che molti dettagli non li conoscevamo. Col tempo avevo mitizzato Giulio, sono andato a Fiumicello per parlare del figlio con i suoi genitori, mi sono fatto raccontare anche aspetti più umani di lui. I genitori sono come Giulio, pretendono che la gente sappia. Mi hanno chiesto di recuperare la sua bicicletta all’università di Cambridge. Sono cittadini attivi, un po’ scomodi perché vogliono la verità e ci stanno riuscendo, perché stiamo arrivando al processo, cosa impensabile 5 anni fa”.