Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Solo uomini, ben 10, cosi la commissione di supporto al ministro del Turismo per valutazione e consulenza sul Pnrr. Un torto insopportabile per un settore in cui sempre più donne sono protagoniste. Evidentemente per il ministro Massimo Garavaglia la parità di genere può aspettare". Così su Twitter Cecilia D'Elia, portavoce Conferenza delle donne del Pd.