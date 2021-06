Recovery: Fedriga, 'impegno Conferenza regioni è 'cura della Repubblica'"

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'impegno della Conferenza delle regioni e delle Province autonome può inquadrarsi in quel concetto di “cura della Repubblica” da Lei autorevolmente richiamato il 2 giugno scorso, ancor più se si considera il fatto che la Conferenza ha sempre deliberato le sue decisioni all’unanimità, indipendentemente dai governi e dalle maggioranze parlamentari, in una logica di continuità amministrativa". Lo ha detto il presidente Fedriga intervenendo al Quirinale in occasione delle celebrazioni per i 40 anni dall'istituzione della Conferenza delle Regioni e province autonome.

"Sin dalle primissime fasi dell’emergenza pandemica, le Regioni hanno anteposto ad ogni altro aspetto la tutela della salute dei cittadini - ha ricordato Fedriga - Abbiamo accettato la logica dell’emergenza, senza mai sollevare alcun conflitto istituzionale". "Allo stesso tempo, man mano che passavano le settimane ed i mesi, da un lato abbiamo attivato sul territorio consistenti misure di sostegno per le categorie che giorno dopo giorno stavano pagando il prezzo delle necessarie restrizioni e delle inevitabili sospensioni delle loro attività"

"Ci siamo impegnati tutti insieme superando ogni logica di appartenenza politica - prosegue - Con questo spirito costruttivo abbiamo approvato le “linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” condividendo con il Governo l’esigenza di percorrere insieme questa strada". "Non lo abbiamo fatto certo per protagonismo, per egoismo territoriale, ma per rispondere agli appelli dei cittadini".