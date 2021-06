Quando si dice"agire di pancia"

Si dice "investire di pancia" non a caso: il bioma intestinale influenza le nostre decisioni, anche quelle in ambito finanziario. E Siat, che da oltre trent’anni studia i mercati finanziari attraverso l’analisi algoritmica, statistica, quantitativa e i modelli grafici, anche con il supporto dell’intelligenza artificiale e implementando la finanza comportamentale e la neuroeconomia, sta per dimostrarlo con un progetto nuovo, ambizioso e molto all’avanguardia ˗ in collaborazione con ricercatori di eccellenza, prestigiosi enti e università italiane e internazionali ˗ teso a diffondere una nuova conoscenza e innovativi approcci al mondo dell’analisi tecnica-quantitativa, della finanza e non solo.

"Il compito di SIAT ˗ spiega il Presidente Davide Bulgarelli - è quello di accompagnare il mondo della finanza in questa sua nuova fase di crescita lanciando e raccogliendo le sfide che ci riserva il futuro. In tutti questi anni ˗ continua Bulgarelli ˗ abbiamo raggiunto grandi risultati e abbiamo organizzato iniziative che hanno contribuito a creare importanti passi avanti nel mondo della finanza e dell’economia. Quest’anno vogliamo fare uno scatto ulteriore e ci dedichiamo, con grande enfasi, a un esperimento molto innovativo: analizzare in che modo e tramite quali percorsi il microbiota, la flora intestinale e il sistema immunitario contribuiscano a influenzare le scelte economico-finanziarie di un individuo".

Il progetto si realizza grazie alle partnership con importanti ricercatori di realtà interdisciplinari come Eric Guerci, Professore Associato di Economia presso l’Università della Costa Azzurra, Francesco Papaleo, Ricercatore Senior dell’Area Neuroscienze dell’Istituto Italiano di Tecnologia, John F. Cryan, professore e presidente del Dipartimento di Anatomia e Neuroscienze dell’University College di Cork, Soyoung Q. Park, professore congiunto di Neuroscienze e nutrizione delle decisioni presso la Charité – Universitätsmedizin Berlin (Centro di ricerca sulle neuroscienze) e presso l'Istituto tedesco per la nutrizione umana (DIfE - Leibniz Alliances).

Nelle discipline come le Neuroscienze, l’Economia e la Psicologia vi è stata in passato una intensa attività di ricerca incentrata sulla comprensione dei meccanismi interni (circuiti cerebrali, genetica) ed esterni (stress, nutrizione e ambiente) responsabili dei processi mentali legati alle decisioni.

Negli ultimi anni l’attenzione si è invece rivolta ad un terzo fattore “il microbiota intestinale”. Sarà molto interessante analizzare come l’alimentazione intestinale e la sua interazione con il sistema immunitario e nervoso centrale, possano andare a influire sull’attitudine al rischio dei Traders professionisti, che sono per la loro stessa professione maggiormente portati verso comportamenti rischiosi, rispetto agli Asset Managers, che invece hanno un’attitudine al rischio decisamente più moderata. Non mancherà, poi, una visione anche sulla popolazione generale.

Con il progetto "SocioBiome: cibo motore per la mente", che coinvolge il microbiota, oggi è possibile per la prima volta estendere questi studi anche al genere umano.

Si tratta di una sfida affascinante che dimostra ancora una volta come la voglia di indagare e sperimentare faccia parte del DNA di SIAT. "Grazie alla preziosa collaborazione che si è instaurata tra i vari ricercatori coinvolti nel progetto ˗ conclude il Presidente Bulgarelli ˗ noi della SIAT siamo entusiasti dell’idea di provare a testare e validare sperimentalmente su una popolazione di professionisti del settore finanziario (Traders e Asset Managers) questa ipotesi scientifica".

La ricerca SocioBiome: cibo motore per la mente

Durante ognuno dei due eventi istituzionali, Trading Day Campus e Academy, saranno istituiti una serie di test a computer, che rispetteranno i protocolli consolidati e gli standard dell’economia sperimentale e comportamentale. I partecipanti dovranno affrontare multiple sessioni sperimentali a computer. In loco verranno raccolti campioni biologici dei partecipanti che saranno analizzati dall’APC Microbiome Institute a Cork, in Irlanda, e dall’Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. L’obiettivo della ricerca di quest’anno si concentra sui meccanismi sociali, neurali e metabolici alla base del processo decisionale umano, per scoprire, in termini scientifici la relazione che esiste tra "corpo e mente".



Gli incontri organizzati da SIAT Project 2021

Dopo il Trading Day Campus 2021 del 24 e 25 giugno presso l’Ippodromo Snai San Siro di Milano, la due giorni formativa e operativa dedicata all’analisi tecnica, dal 3 al 5 settembre presso Castelmonastero (Siena) si terrà il Trading Academy: un intero fine settimana dedicato agli Asset Managers professionisti, caratterizzato da conferenze volte a "navigare" oltre le tematiche classiche dell’Analisi Tecnica-Quantitativa.Verranno esplorate le nuove opportunità a cui tecnologie, mercati e strumenti della quant generation hanno dato origine. Si andrà, inoltre, a indagare la complessa tematica della contaminazione di Analisi Tecnica ed altre scienze economiche (come ad esempio la Finanza comportamentale, l'Intelligenza Artificiale, i Big Data, la Cryptocurrency e la Blockchain) grazie al contributo di massimi esperti del mondo accademico e istituzionale.

Infine, presso il Palazzo della Regione Lombardia il 4 e il 5 novembre si terrà Quantech 2021: una due giorni dedicata al mondo della finanza con i più importanti Asset Managers del mercato finanziario e con l’intervento di ospiti internazionali, che consentirà anche di mostrare i primi risultati della ricerca "SocioBiome".

Cos'è la Società Italiana Analisi Tecnica

SIAT è l’istituzione italiana costituita a Milano nel 1986, quale libera associazione di categoria, senza fini di lucro, che opera nel settore dell’Analisi Tecnica da oltre trent’anni anni allo scopo di diffonderne la conoscenza.

SIAT riunisce gli analisti tecnici dei mercati finanziari e traduce nella realtà italiana il principio ispiratore di IFTA, International Federation of Technical Analysts, istituzione internazionale che raggruppa le associazioni di circa ventidue differenti nazioni: promuovere l'istruzione e la collaborazione tra le società e le associazioni di analisi tecnica in tutto il mondo.

Gli scopi dell’Associazione sono la diffusione della conoscenza della materia dell’Analisi Tecnica, stabilendo, mantenendo e incoraggiando alti livelli di professionalità tra i soci, promuovendo l’aggiornamento professionale degli analisti tecnici. Tutte le attività ritenute utili al raggiungimento di questi obiettivi ˗ quali lo svolgimento e la divulgazione di attività di ricerca e assistenza nel settore ove operano gli associati, l’organizzazione di convegni e altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la redazione, l’edizione, la stampa e la realizzazione di studi, dispense, libri e riviste ˗ sono centrali per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche della disciplina.

I progetti di SIAT sono senza fini di lucro, come suddetto, e si attuano attraverso l’autofinanziamento generato dalle quote associative; mentre il ricavato dalle attività di insegnamento è reinvestito nella promozione di eventi e convegni in ambito sia nazionale che internazionale, nella creazione di nuovi progetti formativi e nella sponsorizzazione delle ricerche del Comitato Scientifico.