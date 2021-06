Omofobia: per Pd testo in aula così com'è, ma rumors su franchi tiratori tra dem e in Iv** (2)

(Adnkronos) - Al netto dei rumors su eventuali franchi tiratori, tuttavia, il rischio per il ddl Zan di un terzo passaggio parlamentare non è escluso, complici i voti segreti. "Appena arriviamo in aula, la Lega presenta una caterva di emendamenti, alcuni con voto segreto e basta una modifica, anche minima, e il ddl Zan torna alla Camera e poi lì chissà...", si ragiona in Senato.

Mirabelli che ha seguito il dossier da vicino non è così pessimista, anzi. "Qui si pensa che il voto di default andrebbe contro lo Zan. Io non ne sarei così sicuro...". Quello di cui invece è sicuro il senatore Pd è che arrivare ad un'intesa sullo Zan sia complicato. "Ad oggi, stando alle cose sentite qui nelle audizioni, mi pare molto difficile trovare una strada comune. Abbiamo sentito giudizi assolutamente inaccettabili e incomprensibili sullo Zan e assistito a 6 mesi di tentativi di affossare il ddl. In questo quadro pensare che arrivino proposte accoglibili, sembra difficile".

E Letta, parlando in un punto stampa a Milano, è netto: "Io penso che la Lega non sia credibile quando chiede tavoli e confronti, perché la Lega su questo tema ha semplicemente cercato di affossare tutto fin dall'inizio, di fare solo e soltanto ostruzionismo, ha solo tentato di distruggere l'idea stessa che ci fosse un provvedimento come quello. A me questa offerta da parte di Salvini non sembra tanto credibile. Io, come ha detto Draghi ieri, ritengo che il Parlamento sia responsabile". Ed lì che per il segretario dem ci si confronterà: "In questo momento la cosa migliore è andare in Parlamento e ognuno dirà la sua. La nostra è di approvarlo così com'è", sottolinea Letta.