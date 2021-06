Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Questa lettera di Davide Faraone è del 19 maggio scorso. Abbiamo perso più di un mese in muscoli e like per arrivare oggi allo stesso risultato. Ora avanti veloci sul tavolo politico per portare a casa il #ddlZan". Lo scrive su twitter il social media manager di Iv ed ex direttore di Gay.it, Alessio Di Giorgi, postando la lettere di Davide Faraone con la richiesta di un tavolo sul ddl Zan.