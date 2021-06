Milano, 24 giu. (Adnkronos) - "Il ticket composto da me e Gabriele Albertini avrebbe potuto fare molto, ma molto bene". Così Oscar di Montigny, manager di Mediolanum, ha commentato la sua rinuncia a correre come candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative del Comune di Milano durante la trasmissione di Telelombardia 'The True Show - Attenti a quei due', condotta da Fabio Massa e Barbara Ciabò.