M5S: Sibilia, 'passaggi delicati ma si troverà accordo'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “Sono certo che si troverà un accordo nel Movimento 5 Stelle: mi preoccuperei piuttosto se non ci fossero discussioni in un momento così importante. Il nuovo Statuto e la relativa struttura sono passaggi delicati che richiedono tempo. Meglio limare gli spigoli ora, che correggere in corsa. Superato questo passaggio saremo più forti e uniti di prima”. È quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno e parlamentare M5S Carlo Sibilia.